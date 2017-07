MANILLE, Philippines — Un puissant séisme qui a frappé à seulement quelques kilomètres sous terre a fait des dizaines de blessés jeudi, aux Philippines.

La secousse de magnitude 6,5 s’est produite dans la province de Leyte. Elle a principalement été ressentie dans les villes de Kananga et de Jaro, selon les autorités sismologiques philippines.

Les autorités philippines prétendent que le séisme s’est produit à seulement deux kilomètres de profondeur, tandis que leurs collègues américains l’ont détecté à 6,5 kilomètres sous la surface.

Au moins dix personnes ont été blessées quand un édifice s’est effondré à Kananga. Un nombre inconnu d’autres victimes sont prisonnières des décombres.

Le maire de la ville d’Ormoc, à 30 kilomètres de Kananga, rapporte qu’au moins 29 personnes ont été blessées dans la région. Richard Gomez a ajouté que des édifices et des routes ont été endommagés, et que l’alimentation électrique de la ville a été automatiquement interrompue.

Le typhon Haiyan avait fait plus de 7300 morts et disparus dans la région en 2013. Des villages entiers avaient été rayés de la carte et quelque cinq millions de villageois chassés de chez eux.

L’archipel philippin chevauche «le cercle de feu» du Pacifique, où les tremblements de terre et les éruptions volcaniques sont fréquents. Un séisme de magnitude 7,7 a fait quelque 2000 morts dans le nord du pays en 1990.