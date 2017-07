Hong Kong a saisi pour plus de 9 millions $ US d’ivoire illégal au cours de la dernière semaine, soit la quantité la plus élevée en 30 ans.

Les douaniers ont trouvé mardi 7200 kilos de défenses d’éléphants dans une cargaison qui arrivait de Malaisie et présentée comme du poisson congelé.

Certaines des défenses ont été exhibées à la presse jeudi. Trois personnes ont été arrêtées en lien avec cette saisie.

Hong Kong, une plaque tournante du commerce des produits illicites de la faune, se prépare à interdire les ventes locales d’ivoire d’ici 2021.

La loi hongkongaise prévoit des amendes et des peines de prison pour quiconque importe ou exporte de tels produits sans permis.