HAMBOURG — Des milliers de personnes manifestaient jeudi contre le sommet du G20 à Hambourg, en Allemagne, mais le rassemblement a été marqué par des dérapages violents peu après son coup d’envoi.

Les participants à la manifestation intitulée «G20: Welcome to Hell» («G20: Bienvenue en enfer») se sont rassemblés sur une place publique qui se transforme, chaque jeudi, en marché aux poissons, d’où ils ont entamé leur marche à travers la ville.

La police a eu recours à des canons à eau et à du gaz poivré pour disperser la foule après avoir reçu des bouteilles et des pierres lancées par certains protestataires.

Les policiers ont soutenu avoir appelé plusieurs fois des manifestants anticapitalisme extrémistes à retirer leurs masques. Ils ont ensuite décidé de séparer ce groupe du reste des manifestants.

Les effectifs de la police de Hambourg ont été renforcés, des membres des forces de l’ordre d’un peu partout au pays ayant été dépêchés sur place.

Des manifestants vêtus en noir s’en sont pris à une voiture de police au moyen de bouteilles et de briques, brisant une vitre du véhicule.

Les violences ont éclaté près du point de départ de la manifestation.

On s’attend à ce que plus de 100 000 personnes prennent la rue à Hambourg en marge du sommet du G20, qui a lieu vendredi et samedi.