NORRISTOWN, Pa. — Le deuxième procès de l’humoriste et comédien américain Bill Cosby pour avoir supposément drogué et agressé une femme, il y a plus de dix ans, aura lieu en novembre.

Une ordonnance signée par le juge Steven O’Neill indique que les procureurs et la défense devront se présenter, le 6 novembre, devant la cour du comté de Montgomery, à Norristown, en Pennsylvanie.

Les procureurs se sont retrouvés à la case départ, le 17 juin, après que le juge eut déclaré le procès nul. Le jury n’arrivait pas à s’entendre sur un verdict après plus de 52 heures de délibérations qui se sont échelonnées sur six jours.

Le procureur de district Kevin Steele s’est engagé à poursuivre Bill Cosby dans un nouveau procès, soutenant que la présumée victime, Andrea Constand, était d’accord avec une telle décision.

Celui qui a notamment été rendu célèbre pour avoir incarné le médecin Cliff Huxtable dans «The Cosby Show» était accusé de faits qui remonteraient à une soirée de 2004 et au cours de laquelle il aurait agressé sexuellement une ancienne collègue de l’Université Temple.

Bill Cosby, qui aura 80 ans dans une semaine, soutient que les rapports étaient consensuels.