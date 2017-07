Alors que les présidents américain et russe, Donald Trump et Vladimir Poutine, vont se rencontrer pour la première fois vendredi à l’occasion du G20 de Hambourg, Métro s’est entretenu Ivan Katchanovski, professeur de science politique à l’Université d’Ottawa.

À quoi peut-on s’attendre?

C’est leur première rencontre, et son format relativement court implique qu’il n’y aura pas de négociations ou de discussions détaillées.

Quels sont les sujets dont ils pourraient parler?

Le Kremlin a indiqué que les conflits en Syrie et en Ukraine seront abordés. Toutefois, d’autres problèmes pourraient aussi être soulevés, comme la crise avec la Corée du Nord. Il est toutefois difficile de dire si les allégations d’ingérence russe lors des élections américaines seront évoquées.

Peuvent-ils rétablir les relations entre leurs deux pays?

Les tensions entre ces deux puissances nucléaires ont commencé avec le conflit en Ukraine et se sont intensifiées avec la guerre en Syrie. Trump et Poutine sont divisés sur la nature de ces conflits, ce qui complique leur résolution. Mais ils ont l’occasion et la capacité de commencer à les désamorcer.

Certaines indications laissent penser que M. Trump et M. Poutine pourraient arriver à un accord ou au moins réussiraient à faire des progrès à propos de la Syrie, mais leurs désaccords sur l’Ukraine est beaucoup plus difficile à surmonter. De plus, le président américain fait aussi face à de fortes pressions de l’establishment politique et des médias afin d’éviter tout accord avec la Russie.