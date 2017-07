HAMBOURG — Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé samedi, en marge du sommet du G20, à Hambourg, en Allemagne, que le Canada versera une contribution de 20 millions de dollars à l’Initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs, dirigée par la Banque mondiale.

L’initiative appelée We-Fi aidera les entreprises appartenant à des femmes et dirigées par des femmes dans des pays en développement à accéder aux ressources dont elles ont besoin.

Justin Trudeau a déclaré que son gouvernement est déterminé à promouvoir l’égalité des sexes et le renforcement des femmes sur le plan économique.

Le premier ministre estime que les femmes entrepreneures font souvent face à des obstacles majeurs pour financer et développer leurs projets. Ces obstacles, selon lui, incluent des options limitées en matière d’emprunts et de capitaux, des services financiers qui ne sont pas adaptés à leurs besoins particuliers, ainsi que d’autres défis légaux, politiques et sociaux.

Plus de 70 pour cent des petites et moyennes entreprises appartenant à des femmes dans les pays en développement se heurteraient à des refus de la part des institutions financières ou sont incapables d’obtenir des modalités de financement qui répondent à leurs besoins.