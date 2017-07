HAMBOURG — L’Accord de libre-échange conclu entre le Canada et l’Union européenne entrera en vigueur de façon provisoire le 21 septembre prochain.

C’est ce qu’ont annoncé samedi, à Hambourg, en Allemagne, le premier ministre Justin Trudeau et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.

L’Accord sera appliqué de façon définitive lorsque les parlements de tous les États membres de l’UE auront ratifié le texte.

Selon le premier ministre Trudeau, «c’est en ouvrant notre marché à l’autre partie et en travaillant étroitement avec ceux qui partagent nos valeurs que nous façonnerons la mondialisation et en tirerons profit».

Selon l’Accord, le Canada pourra notamment exporter plus de boeuf et de porc vers l’Europe. Les exportations de blé et de maïs seront également bonifiées.

En retour, les importations de fromages européens augmenteront, entre autres. Les droits de douane sur une quantité de produits, dont les vins et les spiritueux, seront également réduits.