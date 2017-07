LONDRES — Un tribunal britannique a étudié lundi de nouveaux éléments dans le dossier du petit Charlie Gard, un bébé de 11 mois dont la mère demande aux juges de permettre qu’il fasse l’objet d’un traitement expérimental.

L’hôpital Great Ormond Street a demandé au tribunal d’intervenir après avoir reçu «de nouvelles informations concernant un traitement potentiel pour sa maladie» de chercheurs de l’hôpital pédiatrique du Vatican et d’un autre établissement à l’extérieur du Royaume-Uni.

Le pape François et le président Donald Trump ont attiré l’attention de la communauté internationale sur le cas du petit Charlie. Des hôpitaux de Rome et des États-Unis ont offert de lui fournir le traitement expérimental.

Une pétition défendant le droit de Charlie d’être soigné a recueilli environ 350 000 signatures et plus de 1,7 million de dollars US ont été contribués en ligne à ses soins.

La nouvelle audience devant la Haute cour de Londres pourrait permettre à Charlie de recevoir le traitement là où il se trouve actuellement ou à l’étranger.

Charlie est incapable de respirer seul ou de bouger ses bras et ses jambes en raison d’un rare problème héréditaire et de dommages au cerveau. Des tribunaux ont récemment ordonné la fin des soins qui le maintiennent en vie, après que l’hôpital Great Ormond Street eut fait valoir que le traitement expérimental n’était «pas justifié» dans son cas et risquait même de lui faire plus de tort que de bien.

La mère de Charlie, Connie Yates, a expliqué au réseau SkyNews qu’elle souhaite que les juges entendent des experts selon qui ce traitement pourrait plutôt lui être bénéfique.

Mme Yates prétend que sept spécialistes provenant de partout dans le monde lui ont dit que le traitement «avait jusqu’à 10 pour cent de chances de succès».