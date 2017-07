MOSSOUL, Irak — Des affrontements sporadiques se poursuivaient mardi à Mossoul, vingt-quatre heures après que le premier ministre irakien Haider al-Abadi eut proclamé une «victoire totale» face à Daech (le groupe armé État islamique).

On rapporte aussi au moins une frappe aérienne dans la Vieille ville de Mossoul, où se sont joués les derniers jours de la campagne.

Ces événements témoignent de l’instabilité qui prévaut toujours dans la deuxième ville d’Irak, dont les forces irakiennes assurent avoir repris le contrôle trois ans après qu’elle soit tombée entre les mains de djihadistes déterminés à ériger un califat.

Le groupe de défense des droits de la personne Amnistie internationale prévient dans un rapport dévoilé mardi que la campagne à Mossoul est à l’origine d’une «catastrophe civile» pendant laquelle les islamistes ont chassé des gens de chez eux, procédé à des exécutions sommaires et utilisé des civils comme boucliers humains.

Le rapport détaille aussi les dérapages des forces irakiennes et de la coalition américaine.

Le document porte sur les cinq premiers mois de l’année. On y lit que les djihadistes ont forcé des civils à se déplacer avec eux, les empêchant de fuir et créant des champs de bataille densément peuplés de civils. Les forces irakiennes et de la coalition américaines auraient ensuite été incapables de s’adapter à la situation et «auraient continué à utiliser des armes explosives imprécises qui touchaient de larges secteurs dans des environnements urbains densément peuplés».

Amnistie internationale prévient que certains de ces gestes constituent possiblement des crimes de guerre.

M. al-Abadi s’est rendu à Mossoul lundi soir, pour une deuxième journée consécutive, pour proclamer une «victoire totale» face à Daech.