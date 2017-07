LONDRES — La rougeole a tué 35 enfants en Europe l’an dernier, une situation que l’Organisation mondiale de la Santé qualifie de «tragédie inacceptable» quand on sait qu’un vaccin permet d’éviter la maladie.

Ce bilan est presque trois fois plus lourd que celui de 2016, quand la rougeole avait fait 13 victimes. La maladie avait coûté la vie à trois enfants en 2015.

L’agence onusienne de la santé indique dans un communiqué publié mardi que la plus récente victime est un garçonnet de six ans mort en Italie, où on recense plus de 3300 cas et deux décès depuis juin dernier.

Le virus hautement contagieux a aussi fait 31 morts en Roumanie.

Les craintes qui entourent l’innocuité du vaccin incitent des milliers de parents à éviter de faire vacciner leurs enfants à travers l’Europe.

En mai, l’Italie a rendu obligatoires 12 vaccins pour les enfants afin de combattre ce que le gouvernement a appelé une «mauvaise information».