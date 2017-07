Plusieurs hôtels Trump, dont ceux de Toronto et de Vancouver, ont été victimes d’une brèche de sécurité qui a compromis les informations confidentielles de leurs clients.

Le site internet de Trump Hotels explique que la brèche a touché les systèmes informatiques de Sabre Hospitality Solutions, qui gère les réservations de la chaîne.

Trump Hotels dit avoir été informé au début du mois de juin que les données de certaines réservations ont été compromises entre le 10 août 2016 et le 9 mars 2017. Ces données incluent celles des réservations effectuées à Vancouver entre les 8 et 19 novembre, et à Toronto entre les 18 et 21 novembre.

Les données comprennent le nom du détenteur de la carte, le numéro de la carte, la date d’expiration de la carte et possiblement son code de sécurité. Dans certains cas, le nom du client, son adresse de courriel, son numéro de téléphone, son adresse et d’autres informations peuvent aussi avoir été obtenus illégalement.

La chaîne a offert ses excuses à ses clients. Elle leur demande de surveiller attentivement leurs relevés et de communiquer, au besoin, avec la police.

————

Sur internet:

https://www.trumphotels.com/uploads/14111/0/trump-sabre-notice-website-letter.pdf