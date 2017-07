WASHINGTON — Se distançant du président qui l’a choisi pour diriger la police fédérale américaine, Christopher Wray a déclaré mercredi que le procureur spécial qui enquête sur des liens présumés entre la Russie et la campagne présidentielle de Donald Trump ne se livre pas, selon lui, à une «chasse aux sorcières».

M. Wray est un ancien dirigeant du département de la Justice. M. Trump l’a choisi le mois dernier pour remplacer James Comey à la tête du FBI.

L’avocat a déclaré au comité sénatorial qui étudie sa candidature qu’il ne tolérerait jamais que des considérations politiques interfèrent avec la mission du FBI.

Le travail du FBI sera dirigé uniquement par «les faits, la loi et la poursuite impartiale de la justice», a-t-il dit afin d’établir son indépendance. M. Wray a ajouté que sa carrière a toujours été guidée par sa loyauté envers la Constitution et la primauté du droit, et qu’il n’a pas l’intention de dévier de cette ligne de conduite.

M. Trump a fréquemment qualifiée de «canular» et de «chasse aux sorcières» l’enquête de Robert Mueller, lui aussi un ancien patron du FBI, sur une éventuelle collusion entre la campagne Trump et le Kremlin.

M. Wray a prévenu qu’il considérerait «inacceptable» toute tentative d’interférence avec l’enquête de M. Mueller.

L’homme de 50 ans a enfin déclaré qu’il estime que la torture est mauvaise et inefficace.

Plusieurs politiciens, avocats et agents du FBI qui connaissent M. Wray estiment qu’il est l’homme de la situation. Ils décrivent un homme droit, imperméable aux pressions politiques, et doté d’un compas moral infaillible.