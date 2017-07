MIAMI — La Garde côtière des États-Unis a rescapé mardi dernier 121 migrants haïtiens qui naviguaient sur un bateau à environ 35 kilomètres au sud de l’île Great Inagua, dans l’archipel des Bahamas.

Il s’agit de la plus importante opération de sauvetage du genre à avoir été menée par les autorités américaines en plus d’un an.

Après avoir fait monter les migrants dans leur bateau, les agents de la Garde côtière leur ont donné de la nourriture et de l’eau de même que des soins médicaux. Ils les ont ensuite ramenés à Cap-Haïtien, en Haïti, à environ 200 kilomètres du lieu où ils ont été rescapés.

La Garde côtière des États-Unis signale que depuis le 1er octobre dernier, 1028 migrants ont tenté d’entrer illégalement en territoire américain en provenance de l’océan Atlantique ou de la mer des Caraïbes.