BRUXELLES — L’Union européenne a finalement perdu patience jeudi face à la Pologne, qui continue à tolérer l’exploitation de la forêt de Bialowieza même si elle est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.

La Commission européenne a expliqué que la situation est si urgente qu’elle demande à la Cour européenne de Justice d’interdire immédiatement toute nouvelle coupe d’arbres.

Le groupe environnemental ClientEarth a salué cette décision, en affirmant qu’une intervention aussi musclée est la seule manière d’empêcher la forêt de subir des dommages irréversibles.

Le ministre polonais de l’Environnement, Jan Szyszko, prétend que les arbres sont abattus uniquement dans la section la plus jeune de la forêt, pour lutter contre une infestation d’insectes.

La forêt de Bialowieza est la dernière forêt vierge d’Europe et inclut notamment un parc national. Elle abrite des centaines de bisons sauvages, plus de 60 autres espèces de mammifères et des centaines d’espèces végétales. Elle s’étend jusqu’au Bélarus.

Plus tôt ce mois-ci, l’Unesco avait sommé la Pologne de cesser l’exploitation de la forêt en menaçant de l’ajouter à la liste des sites du patrimoine menacés, ce qui informerait la communauté internationale de la situation et permettrait une aide immédiate du Fonds du patrimoine mondial.