BAGDAD — Les forces de sécurité irakiennes ont contraint des dizaines de femmes et d’enfants qui seraient des proches de Daech (le groupe armé État islamique) à se déplacer vers un camp de tentes près de Mossoul, selon Human Rights Watch.

Les autorités irakiennes affirment qu’il s’agit d’un camp de «réhabilitation» à l’intention des familles présumées des djihadistes.

Le camp se trouve à Bartella, à environ 20 kilomètres à l’est de Mossoul, et accueille quelque 170 familles. Il s’agit principalement de femmes et d’enfants qui habitaient l’ouest de Mossoul, où les derniers combats se sont déroulés avant que la ville ne soit finalement «libérée» plus tôt cette semaine, selon le groupe new-yorkais de défense des droits de la personne.

HRW dit que le camp a été ouvert dimanche sur ordre des dirigeants de Mossoul, qui ont dit que «les familles de Daech devraient y être envoyées pour une réhabilitation psychologique et idéologique».

HRW a rencontré certaines familles qui ont affirmé avoir été déplacées vers le camp contre leur gré puisqu’on les soupçonne de liens avec Daech.

Une représentante du groupe au Moyen-Orient, Lama Fakih, a déclaré que «des familles entières» ne devraient pas être punies pour les gestes de leurs proches. Elle a prévenu qu’il s’agit de «crimes de guerre» qui minent la réconciliation dans les secteurs repris à Daech.

HRW dit que le camp est muni d’une clinique médicale mobile, mais non d’une école. Les services humanitaires y sont très limités et aucun programme de formation n’est offert.

Au moins dix femmes et enfants seraient morts au camp ou en s’y rendant, principalement de déshydratation.

Des responsables irakiens ont dit à HRW qu’un comité rencontrera les familles pour permettre à celles n’ayant aucun lien avec Daech de s’en aller.