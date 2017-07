Les employés du métro de Londres n’accueilleront plus les passagers en les interpellant par «Mesdames et messieurs» (« Ladies and gentlemen»). Ils les salueront dorénavant d’un «Bonjour à tous» («Hello, everyone»), plus neutre, a rapporté The Washington Post, jeudi.

«Nous avons révisé le langage utilisé dans les annonces, entre autres, et nous allons nous assurer que nous utilisons des expressions inclusives, qui reflètent la diversité de Londres», a déclaré au quotidien américain le directeur de la stratégie client de Transport for London (TfL), Mark Evers.

Ces salutations neutres seront aussi incorporées aux messages préenrengistrés et diffusés à travers le réseau de transport, a précisé The Washington Post, qui souligne que ces changements surviennent à la suite de campagnes faites par des groupes LGBT auprès de la société de transport londonienne. Ceux-ci avançaient que les expressions utilisées était «polies, mais dépassées».

«Le langage est extrêmement important pour les communautés lesbienne, gaie, bi et trans», a affirmé le groupe Stonewall dans des propos rapportés par la BBC.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, avait pour sa part déclaré au cours d’une séance de questions à la mairie, en juin, qu’il était «enthousiaste» quand au fait que la TfL s’exprime «de façon plus neutre».