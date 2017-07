LOS ANGELES — Un porte-parole de Martin Landau a annoncé que l’acteur était décédé à l’âge de 89 ans.

Dick Guttman a indiqué que la vedette de la série de la télévision «Mission: Impossible» était morte à la suite de complications inattendues survenus lors de sa courte hospitalisation au centre médical de UCLA.

Martin Landau était le maître des déguisements dans l’équipe de Mission Impossible. Il a connu une prolifique carrière au grand écran, remportant notamment l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation poignante d’un Bela Lugosi vieillissant dans le film «Ed Wood», en 1994.

Il a aussi été candidat à deux reprises pour cet Oscar: pour le film «Crime and Misdemeanors» en 1989 et pour «Tucker: The Man and His Dream» en 1988.

Il joua aussi le rôle du lieutenant du méchant dans le film d’espionnage «North by Northwest» d’Alfred Hitchcock en 1959.

Martin Landau est aussi célèbre pour avoir refusé le rôle de Mr. Spock dans la série «Star Trek», rôle qui a été finalement interprété par Leonard Nimoy. Ironie des choses, Nimoy a ensuite joué un personnage semblable à celui de Landau dans les deux dernières saisons de «Mission: Impossible».

À la télévision, il a aussi joué dans la série «Cosmos 1999».