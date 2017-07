MOSCOU — La Maison-Blanche a déclaré mardi que la plus récente ronde de discussions avec le Kremlin a été «éprouvante» et n’a conduit à aucune percée quant aux irritants qui persistent entre les deux pays.

L’entretien entre les diplomates Thomas Shannon et Sergueï Ryabkov, bien que de bonne foi, a mis en lumière que «plus de travail reste à faire», a déclaré le département d’État américain.

Les États-Unis réclament notamment la levée de l’interdit sur les adoptions d’enfants russes par des Américains. La Russie demande pour sa part la restitution des deux sites que l’administration de Barack Obama avait saisis en guise de représailles pour l’ingérence dans l’élection présidentielle de 2016. Ces sanctions, infligées en décembre, comprenaient également l’expulsion de 35 diplomates russes.

Moscou menace maintenant d’expulser à son tour des diplomates et de fermer des enceintes américaines en sol russe.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré mardi que la crise ne s’est pas résorbée et qu’il se «réserve le droit d’appliquer des mesures réciproques» si on ne lui rend pas les deux propriétés dans les États du Maryland et de New York.

M. Ryabkov a avancé qu’il serait une «exagération de dire que nous sommes sur le point de trouver une solution et de résoudre cette situation».

Les pourparlers visent à régler les différends qui minent la collaboration entre les deux pays sur d’autres enjeux, notamment quant aux conflits en Syrie et en Ukraine.

La reprise des discussions, lundi, a suivi le premier face-à-face entre les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine à l’occasion du sommet du G20 — une rencontre qu’ils ont tous deux présentée comme un pas de plus vers de meilleures relations diplomatiques.