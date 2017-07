ISTAMBOUL — Un tribunal de Turquie a fait emprisonner la directrice nationale d’Amnistie internationale, mardi, de même que cinq autres défenseurs des droits de la personne dans l’attente de leur procès.

Ces militants soupçonnés d’appuyer un groupe terroriste armé sont les plus récentes cibles de la purge enclenchée contre les présumés comploteurs du putsch raté de l’été dernier, mais qui s’est depuis élargie aux opposants du gouvernement de Recep Tayyip Erdogan.

La cour a décidé de remettre en liberté quatre autres militants inculpés, leur interdisant toutefois de quitter le pays.

Amnistie internationale précise que les dix militants sont soupçonnés d’«avoir commis un crime au nom d’une organisation terroriste sans en être membres».

Les médias turcs rapportent que les procureurs ont présenté en cour des preuves de leur communication avec des suspects liés à des mouvements kurdes et de gauche, de même qu’à celui mené par l’imam Fethullah Güllen, que M. Erdogan accuse d’avoir orchestré la tentative de putsch.

La vague de répression menée par le régime depuis la tentative de coup d’État a conduit à plus de 50 000 arrestations et au licenciement de 110 000 fonctionnaires. Elle a visé des journalistes, des politiciens et des fonctionnaires. Plusieurs médias et ONG ont également été fermés.