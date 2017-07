LONDRES — Exactement 200 ans après sa mort, la romancière Jane Austen orne le nouveau billet de dix livres sterling dévoilé par la banque centrale du Royaume-Uni.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, affirme que le billet de banque en polymère, dévoilé mardi, célèbre le caractère universel de son oeuvre.

Jane Austen, qui a notamment signé «Orgueil et Préjugés», «Emma» et «Raison et Sentiments», est considérée comme l’une des écrivaines ayant le mieux rendu compte des moeurs de la bourgeoisie provinciale de l’époque georgienne.

Dépeignant des intrigues amoureuses avec esprit et une touche de critique sociale, ses livres ont été adaptés à maintes reprises, tant au petit qu’au grand écran.

Le nouveau billet de dix livres — qui vaut un peu plus de 16 dollars canadiens — entrera en circulation le 14 septembre.

Si l’on exclut la reine Élisabeth II, dont le portrait est inclus sur l’ensemble de la monnaie britannique, Jane Austen est la troisième femme à figurer sur un billet de banque moderne, après Elizabeth Fry, qui a contribué à réformer le système carcéral, et Florence Nightingale, une pionnière en soins infirmiers.