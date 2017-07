BAGDAD — Les forces irakiennes ont commis des violations des droits de la personne lors des combats pour reprendre Mossoul des mains de Daech, reconnaît le premier ministre, mais il s’agit selon lui de «gestes isolés» qui seront sanctionnés.

Haïder al-Abadi a fait ces aveux en conférence de presse tard mardi soir, alors que circulaient dans les médias sociaux des vidéos troublantes montrant des militaires irakiens jetant du haut d’un mur de présumés combattants de Daech (le groupe armé État islamique), puis criblant leur corps de balles, après la prise de Mossoul.

La campagne militaire appuyée par les États-Unis pour reprendre Mossoul, qui a duré près de neuf mois, est entachée par des violations des droits de la personne dénoncées par des organismes internationaux, qui parlent de crimes de guerre commis par les forces gouvernementales et les milices paramilitaires. On évoque notamment des exécutions sommaires de suspects, ainsi que la détention arbitraire et le déplacement forcé de civils.

Le premier ministre croit que les soldats qui ont posé ces gestes «ignoraient» les conséquences de leurs actes, ou avaient conclu une entente avec Daech pour «miner la réputation du gouvernement irakien et celle des forces de sécurité».

Parlant de gestes isolés, M. Al-Abadi a promis que les auteurs de tout crime ou toute violation de la dignité des personnes seraient poursuivis.

«Camp de réhabilitation»?

Les forces de sécurité irakiennes sont aussi accusées par l’organisme de défense des droits de la personne Human Rights Watch (HRW) d’avoir déplacé de force, dans un camp de «réhabilitation», des dizaines de femmes et d’enfants qui étaient soupçonnés de liens avec Daech.

Selon l’organisme, le camp, situé à Bartella, à une vingtaine de kilomètres à l’est de Mossoul, a été ouvert récemment, sur ordre du gouvernement, pour que les familles liées à Daech y subissent une «réhabilitation psychologique et idéologique». Le camp accueille actuellement au moins 170 familles, surtout des femmes et des enfants de quartiers de l’ouest de Mossoul, où ont eu lieu les dernières batailles contre les insurgés.

«Les autorités irakiennes ne devraient pas punir ainsi des familles entières pour les gestes de certains de leurs proches», soutient Lama Fakih, directrice adjointe, division Moyen-Orient et Afrique du Nord, à HRW.

Les forces irakiennes ont repris Mossoul il y a une dizaine de jours; la deuxième ville d’Irak était tenue depuis près de trois ans par les combattants de Daech, qui en avaient fait en juin 2014 la capitale de leur «califat».

Il est notoire que les combattants de Daech ont aussi perpétré des atrocités aussi bien contre des militaires que contre des civils soupçonnés de liens avec la police ou l’armée.