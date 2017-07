WASHINGTON — Le président Donald Trump a décidé de suspendre le programme de la CIA en vigueur depuis plusieurs années pour armer et entraîner des rebelles syriens modérés combattant le régime du président Bachar al-Assad. La Russie appelait depuis longtemps les États-Unis à mettre fin à ce programme.

L’abandon graduel du programme secret a été signalé mercredi par le «Washington Post». Des responsables ont affirmé au journal que l’abandon de cette opération reflète la volonté de M. Trump de trouver des moyens de travailler avec la Russie dans le conflit syrien.

Ce programme était un élément clé lancé par l’administration Obama en 2013 dans le but de presser Bachar al-Assad à se retirer du pouvoir. Mais même des partisans d’une telle approche remettaient en question sa pertinence à la suite de l’envoi par Moscou de soldats en Syrie deux années plus tard.

La Russie a pendant longtemps perçu le programme anti-Assad comme une mesure également dirigée contre elle. L’abandon de cette opération de la CIA, en plus d’apaiser les critiques du président russe Vladimir Poutine, est aussi une admission du peu d’emprise des États-Unis pour retirer Bachar al-Assad du pouvoir.

La porte-parole adjointe de la Maison-Blanche Sarah Sanders n’a pas voulu commenter sur la suspension du programme, et a dit ne pas savoir si la question avait été abordée durant les deux entretiens — dont un dont l’existence n’avait pas été révélée avant mardi — entre MM. Trump et Poutine plus tôt ce mois-ci lors du G20 en Allemagne.

La CIA n’a pas voulu commenter les informations du «Washington Post».