BERRYVILLE, Va. — Promettant «une meilleure proposition» aux travailleurs américains, les dirigeants du Parti démocrate ont présenté leurs nouvelles priorités teintées de populisme, lundi, alors qu’ils tentent de se remettre des défaites du mois de novembre dernier à temps pour les élections de mi-mandat en 2018.

Les dirigeants démocrates se sont rencontrés à Berryville, en Virginie, pour trouver des moyens de reconnecter avec les travailleurs qui ont opté pour le républicain Donald Trump à la dernière élection présidentielle après avoir longtemps voté pour le Parti démocrate.

La nouvelle plateforme démocrate comprend trois objectifs: hausser les salaires, diminuer les dépenses pour les familles et doter les Américains de plus de compétences pour l’économie du XXIe siècle.

Le leader de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, a fait remarquer que «trop d’Américains» jusqu’ici «ne savent pas ce que défendent» les démocrates.

Afin de bâtir les ponts entre les différentes factions du parti, les démocrates ont invité le sénateur de centre gauche Mark Warren, de la Virginie, et la sénatrice de gauche Elizabeth Warren, du Massachusetts.

L’événement a eu lieu dans l’un des districts de la Chambre des représentants que les démocrates espèrent ravir aux républicains.

«Bien qu’il soit encore tôt, il ne fait aucun doute que ce district et tant d’autres sont à portée de main pour les élections de mi-mandat en 2018», a assuré le représentant Ben Ray Lujan.

Le titre complet de la nouvelle plateforme est: «Une meilleure proposition: meilleurs emplois, meilleurs salaires, meilleur avenir» («A Better Deal: Better Jobs, Better Wages, Better Future»).

Le titre, qui avait fait l’objet de fuites dans les médias la semaine dernière, avait suscité les railleries des internautes, qui l’avaient comparé au slogan du restaurant Papa John’s Pizza, «Meilleurs ingrédients, meilleure pizza» («Better ingredients, Better Pizza»).