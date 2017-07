DJAKARTA, Indonésie — Un bateau transportant 48 personnes a chaviré, mardi, dans le centre de l’Indonésie, tuant sept personnes alors que 12 autres ont été portées disparues.

Le bateau a coulé environ 10 minutes après avoir quitté le port de Tarakan, dans la province du Kalimantan du Nord, a indiqué un agent de l’agence locale de recherches et de secours, Octavianto.

Selon le manifeste, le bateau transportait trois membres d’équipage et 45 passagers, a précisé Octavianto, qui n’utilise qu’un seul nom.

Il ajoute que 29 personnes — 20 hommes et neuf femmes — ont été retrouvées vivantes, tandis que sept autres ont été retrouvées mortes.

Samedi, un bateau en bois transportant 18 personnes a heurté un billot et chaviré sur le fleuve Mamberamo, dans la province de la Papouasie. Dix personnes ont été tuées et trois autres ont été portées disparues, selon Melkianus Kotta, de l’agence locale de recherches et de secours.