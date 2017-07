PARIS — Les feux de forêt qui brûlent dans la Riviera française, dans le sud du pays, ont entraîné l’évacuation de quelque 10 000 personnes.

Les flammes ont pris naissance dans les forêts asséchées de La Londe-les-Maures, dans la région du Var, vers 23 h, heure locale, dans la nuit de mardi à mercredi. Cinq cent quarante pompiers ont été dépêchés sur place.

On compte environ 3000 campeurs parmi les 10 000 personnes évacuées à La Londe et dans les villes voisines de Bornes-les-Mimosas et de La Lavandou. La Londe se trouve à moins de 30 kilomètres de Toulon, dont l’aéroport a été fermé.

La côte de la région est très prisée des touristes en été.

Cinq avions, dont un bombardier à eau, ont été déployés pour surveiller et combattre les flammes. Environ huit kilomètres carrés de terrain avaient brûlé mercredi matin.

Les incendies ont éclaté le long de la côte lundi, entraînant des évacuations de moindre ampleur quand les flammes ont atteint un coin de Saint-Tropez. Les pompiers ont procédé à une centaine d’interventions depuis mardi midi, selon les dirigeants locaux.

Plus loin à l’est, des renforts ont été envoyés pour combattre un feu de forêt qui a détruit 17 kilomètres carrés de forêts à Artigues.

Les pompiers maîtrisaient mardi soir un incendie qui a détruit deux résidences de La Croix Valmer, fait un blessé grave et réduit en cendres environ cinq kilomètres carrés de terrain.

La côte méditerranéenne de la France est particulièrement vulnérable aux incendies en raison de forêts denses et souvent sèches en été, et du mistral qui souffle depuis la mer pour aviver les flammes.

Un incendie impressionnant brûlait aussi dans le nord de la Corse, où près de deux kilomètres carrés ont été incinérés.

On ne rapporte pas de victimes parmi les résidants ou les touristes.