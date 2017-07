PARIS — Le président français Emmanuel Macron a reçu la chanteuse Rihanna au palais de l’Élysée, mercredi. La vedette de la musique pop lui avait demandé sur Twitter de contribuer à son fonds pour l’éducation dans les pays en développement.

Rihanna a été accueillie par la première dame Brigitte Macron au sommet des marches de l’Élysée, la résidence officielle du président français à Paris, avant de s’entretenir avec M. Macron.

La chanteuse âgée de 29 ans a été reçue à titre de dirigeante et fondatrice de la fondation Clara Lionel, un organisme sans but lucratif qui finance des programmes d’éducation et de santé dans des communautés défavorisées à travers le monde.

Le mois dernier, Rihanna, qui a des dizaines de millions d’abonnés sur Twitter, avait interpellé le président français nouvellement élu sur le réseau social en lui demandant si la France s’engagerait à financer l’éducation dans le monde.