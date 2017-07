Un petit avion s’est écrasé sur une autoroute de l’Utah, mercredi, tuant deux couples de vacanciers. L’appareil a tout juste évité de frapper des voitures dans sa chute sur les voies de circulation.

L’avion a plongé peu après avoir décollé d’un aéroport municipal situé au nord de Salt Lake City, a indiqué une porte-parole de l’administration fédérale de l’aviation, Allen Kenitzer. Aucun blessé au sol n’a été rapporté après l’écrasement.

Le pilote Layne Clarke, âgé 48 ans, prenait place à bord avec sa femme – Diana Clarke, 46 ans – et deux de ses amis – Perry et Sarah Huffaker, âgés de 45 et 42 ans – avec qui il partait en vacances, a dit un ami de la famille et collègue, Jeff Henderson. Ce dernier a précisé que M. Clarke avait obtenu son permis de piloter il y a cinq ans.

Les autorités enquêtent présentement sur les causes de l’accident.

Il semblerait que l’avion – un modèle Beech A36 Bonanza – était hors de contrôle et que le pilote a tenté d’atterrir sur l’autoroute I-15, selon le témoignage d’un camionneur qui était sur place au moment de l’accident, Obdulio Ruiz, rapporté par le journal Standard-Examiner.