COLUMBUS, Ohio — Une nacelle d’un manège nommé «Fire Ball» s’est détachée mercredi lors de la Foire de l’État de l’Ohio, à Columbus, tuant au moins une personne.

Sept autres personnes ont été blessées, dont trois qui se trouvent dans un état critique.

Une vidéo tournée par un témoin montre qu’une nacelle du manège se détache après avoir violemment heurté un obstacle. La nacelle se désintègre partiellement et les passagers terrifiés sont alors projetés au sol.

L’enquête se poursuit pour faire la lumière sur les causes de cet accident.

La compagnie qui fournit les manèges pour la foire, Amusements of America, décrit le «Fire Ball» comme un «manège agressif».

Amusements of America affirme sur son site internet que «Fire Ball» compte parmi ses manèges les plus populaires depuis son entrée en service en 2002. Le manège oscille comme un pendule, envoie les passagers à 12 mètres dans les airs et les fait tournoyer à 13 tours par minute.

Les responsables de la foire assurent que les inspecteurs qui ont examiné les manèges n’ont rien décelé d’anormal.

