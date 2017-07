ANKARA, Turquie — Sept migrants, dont deux enfants, se sont noyés tard jeudi quand leur embarcation a coulé en tentant de rejoindre les îles grecques depuis la Turquie.

L’agence de presse Anadolu rapporte que le naufrage s’est produit près de la ville balnéaire de Cesme. Neuf autres personnes ont été secourues, mais un migrant manque à l’appel.

Anadolu ajoute que la police cherche un passeur qui a quitté le navire quand il a commencé à couler.

Des centaines de migrants continuent à arriver en Grèce chaque semaine, mais la majorité de ceux qui espèrent une meilleure vie en Europe s’élancent maintenant depuis l’Afrique du Nord à destination de l’Italie.

L’Union européenne a d’ailleurs annoncé un financement de 46 millions d’euros à l’intention des responsables de la sécurité le long des frontières et des côtes de la Libye. Le programme prévoit notamment de l’équipement et de la formation à l’intention de la garde côtière et des gardes-frontières du pays.