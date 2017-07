TAIPEI, Taïwan — Taïwan se préparait dimanche à affronter une deuxième tempête tropicale, après que le premier typhon à frapper l’île eut fait 111 blessés et inondé plusieurs villes le long de sa côte.

Le typhon Nesat a touché terre dans le nord-est de Taïwan, samedi soir, avec des vents allant jusqu’à 137 kilomètres/heure et des rafales de 173 kilomètres/heure, selon le bureau météorologique national.

Des pluies torrentielles ont inondé de boue les rues et les commerces du comté rural de Pintung.

Plus de 10 000 résidants, principalement du sud de Taïwai, ont été évacués par mesure de précaution et plus de 1 600 d’entre eux se trouvaient toujours dans des refuges dimanche matin.

Nesat a causé l’annulation de 145 vols internationaux et a privé d’électricité près d’un demi-million de foyers.

Le typhon a balayé Taïwan pour atteindre la province chinoise de Fujian, tôt dimanche, en tant que tempête tropicale.

Taïwan, la Chine, le Japon et les Philippines voient souvent déferler des typons de juin à novembre. En 2009, le typhon Morakot avait provoqué des glissements de terrain et fait quelque 680 morts à Taïwan.