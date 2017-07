José Felix Pineda, un avocat candidat à l’Assemblée constituante, dont les membres seront désignés dimanche, a été assassiné chez lui, dans la nuit précédant le scrutin.

Le Ministère public vénézuélien a confirmé sur Twitter qu’un groupe de personnes armées était entré chez le candidat et lui aurait tiré dessus.

Les membres élus à l’Assemblée seront chargés de réécrire leur constitution, agitant le spectre d’une dérive autoritaire. Le vote a commencé tôt, dimanche matin.

Les mois précédant ce scrutin ont été marqués par de violents affrontements entre manifestants et policiers.

Les opposants du régime du président Nicolas Maduro craignent que la réforme proposée par cette instance ne consolide la mainmise du parti au pouvoir.

La Maison-Blanche a imposé une série sanctions à plusieurs membres de haut rang du gouvernement de M. Maduro, avec l’appui du Mexique, de la Colombie et du Panama, entre autres.

Le président vénézuélien s’est rendu au bureau de scrutin avant l’aube, samedi, demandant l’acceptation de la communauté internationale.

Accompagné de ses proches conseillers et de médias d’État, M. Maduro a voté peu après 6 h 00, heure locale — beaucoup plus tôt et de manière bien moins cérémonieuse que lors des élections précédentes.

«Espérons que le monde tendra ses bras vers notre pays dans le respect», a-t-il déclaré.