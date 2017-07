PARIS — Le ministre français de l’Intérieur a annoncé lundi l’ouverture prochaine de deux centres pour accueillir les centaines de migrants qui retournent à Calais, une ville portuaire du nord du pays où un vaste camp improvisé a été démantelé l’automne dernier.

Gérard Collomb a ajouté avoir ordonné une enquête concernant le traitement des migrants par les policiers depuis que Human Rights Watch a affirmé que du gaz poivré est utilisé régulièrement.

Plus tôt lundi, la plus haute juridiction administrative de France, le Conseil d’État, avait rejeté l’appel de la ville de Calais contre l’ordonnance lui imposant d’offrir des installations de base aux migrants, comme un accès à l’eau potable et à des installations d’hygiène. Le Conseil a aussi ordonné aux responsables d’aider les migrants qui veulent se déplacer vers des refuges.

M. Collomb a dit qu’il y a entre 350 et 400 migrants dans la région. Les dirigeants de Calais réclament leur départ.