HONOLULU — Hawaï a autorisé un premier laboratoire à mener des tests d’échantillons de marijuana médicale 17 ans après que son utilisation à des fins médicales eut été légalisée par l’État.

Lundi, le département de la santé de l’État a certifié le laboratoire Steff Hill dont le siège social est à Hawaï. Cela rapproche Hawaï de la date tant attendue où les dispensaires pourront vendre leurs produits.

Hawaï a été parmi les premiers États à légaliser la marijuana médicale en 2000. Mais l’État n’a légalisé les dispensaires qu’en 2015, ce qui a forcé environ 17 000 patients à cultiver ou obtenir le médicament par eux-mêmes.

Les dispensaires de marijuana médicale ont commencé à ouvrir leurs portes à Hawaï cet été, mais ils ne pouvaient pas vendre leurs produits parce que l’État n’avait pas certifié de laboratoires pour effectuer les tests requis. Ils ont donc plutôt effectué des activités de sensibilisation.

«C’est un important jalon, et il n’aurait pas pu arriver plus tôt, parce que de nombreuses personnes de l’industrie étaient frustrées et un peu en colère du temps que ça a pris pour en arriver là», a déclaré le sénateur démocrate Will Espero. «Mais maintenant que nous y sommes, j’espère que la phase des ventes se concrétisera rapidement et que tout se déroulera sans accrocs.»

Une fois que le laboratoire reçoit des échantillons, il lui faudra environ quatre jours pour les tester et retourner les produits aux dispensaires pour la vente, a déclaré la propriétaire de Steep Hill Hawaï, Dana Ciccone.

Le dispensaire subira ensuite une dernière inspection par le département de la Santé en présence du produit, a déclaré la porte-parole du département, Janice Okubo. L’inspection sur place et les documents qui l’accompagnent pourraient être complétés en 24 à 48 heures, a-t-elle déclaré.

Le laboratoire Steep Hill a travaillé sans relâche au cours de la dernière année pour recevoir une certification afin que les patients puissent finalement avoir accès à du cannabis sécuritaire et légal, a déclaré Dana Ciccone dans un courriel. «Aujourd’hui, l’industrie de cannabis médical d’Hawaï franchit un grand pas», a-t-elle déclaré.