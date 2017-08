CARACAS, Venezuela — Deux des principaux opposants vénézuéliens ont été emmenés de chez eux en pleine nuit par les forces de sécurité.

C’est la première fois que le président Nicolas Maduro s’en prend directement aux adversaires de son régime depuis le vote controversé sur la création d’une assemblée constituante, qui a donné à son gouvernement des pouvoirs quasiment illimités.

La femme de Leopoldo Lopez, Lilian Tintori, a mis en ligne une vidéo qui montre apparemment son mari être emmené de chez eux un peu après minuit. Elle a ajouté sur Twitter ne pas savoir où il a été emmené et où il se trouve.

Des proches de l’ancien maire de Caracas, Antonio Ledezma, ont eux aussi mis en ligne des images d’un homme qui semble être M. Ledezma et qui est emmené par les forces de l’ordre. On entend une femme crier et appeler à l’aide.

M. Lopez avait été arrêté il y a trois ans après des manifestations contre le régime de M. Maduro et condamné à plus de dix ans de prison. Il a été relâché le mois dernier pour purger le reste de sa peine en détention à domicile. M. Ledezma était assigné à sa résidence depuis son arrestation en 2015.

Les deux hommes avaient récemment mis en ligne des vidéos dénonçant la décision de M. Maduro d’organiser un vote pour créer une assemblée constituante ayant le pouvoir de refondre en profondeur le système politique du pays.

Au lendemain du vote controversé, les États-Unis ont ajouté le président Maduro à la liste croissante de hauts responsables vénézuéliens touchés par des sanctions financières.

Pour l’instant, l’administration Trump n’a pas mis à exécution sa menace de sanctions contre le secteur pétrolier du Venezuela — un geste qui fragiliserait encore plus le gouvernement de M. Maduro, mais qui pourrait faire grimper les prix de l’essence aux États-Unis et accroître la crise humanitaire au Venezuela.

L’impact financier des nouvelles sanctions imposées par Washington demeure incertain puisque les actifs de M. Maduro dans les territoires contrôlés par les États-Unis, s’il en a, n’ont pas été rendus publics. Néanmoins, le fait d’imposer des sanctions contre un chef d’État est rare et peut être symboliquement puissant, en amenant d’autres pays à suivre dans la même voie punitive contre un tel dirigeant.

M. Maduro a déclaré lundi soir qu’il n’a aucunement l’intention de dévier de son plan de réécrire la Constitution et de s’en prendre à une série d’ennemis, que ce soit des médias indépendants au Venezuela ou des hommes armés envoyés selon lui par la Colombie pour perturber le vote dans le cadre d’un complot international dirigé par l’«Empereur Donald Trump» — selon les termes qu’il a employés.

Plus de huit millions d’électeurs vénézuéliens auraient approuvé dimanche la création d’une assemblée constituante. Des observateurs et des membres de l’opposition estiment toutefois que la participation réelle a été deux fois moins importante et ont tourné l’annonce officielle en dérision.

Plusieurs pays, dont le Canada, les États-Unis et le Mexique, ont déjà annoncé qu’ils ne reconnaissaient pas la légitimité du scrutin.

Selon la commission électorale nationale, le taux de participation s’est établi à 41,53 pour cent, soit un peu plus de huit millions de personnes.

L’opposition croit plutôt qu’entre deux et trois millions de personnes ont voté, et des analystes externes crédibles évoquent la participation de 3,6 millions de personnes.

Un sondage mené dans 110 bureaux de vote par la banque d’affaires new-yorkaise Torino Capital et un sondeur vénézuélien estime que 3,6 millions de personnes ont voté, soit un taux de participation de seulement 18,5 pour cent. Le même sondage rappelle que le gouvernement vénézuélien compte environ 2,6 millions de fonctionnaires, «ce qui permet de croire qu’une large portion des votes n’était peut-être pas volontaire».

L’assemblée constituante de 545 membres aura pour mission de réécrire la Constitution du pays. Ses pouvoirs seront supérieurs à ceux de n’importe quelle autre institution, y compris l’Assemblée nationale contrôlée par l’opposition.