PARIS — La chambre basse du parlement français a donné mardi son feu vert à la réforme du monde du travail du président Emmanuel Macron.

La loi adoptée à l’Assemblée nationale par 421 votes contre 74 permet au gouvernement d’utiliser une procédure spéciale pour que la réforme soit adoptée plus rapidement.

Un vote final est attendu jeudi au Sénat.

Le gouvernement veut plafonner les pénalités financières imposées aux entreprises pour avoir limogé des employés et donner aux compagnies plus de flexibilité pour définir leurs règles internes. Les détails seront dévoilés à la fin du mois d’août et le gouvernement prévoit adopter une série de mesures d’ici la fin septembre.

Des manifestations sont déjà prévues pour septembre, puisque certains syndicats estiment que ces réformes affaibliront la protection des travailleurs.