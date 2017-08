LONDRES — Le prince Philip devait participer mercredi à un dernier engagement public solo avant sa retraite.

Sa rencontre avec des soldats britanniques qui ont complété un périple de près de 2700 kilomètres pour récolter des fonds pour des organisations caritatives constituera son 22 219e — et dernier — engagement public.

Le duc d’Édimbourg continuera a apparaître occasionnellement aux côtés de la reine Élisabeth II — qui, à 91 ans, ne donne aucun signe de vouloir ralentir la cadence.

L’homme de 96 ans continuera à épauler près de 800 organisations, mais il ne jouera plus de rôle actif en assistant à des événements. Sa retraite, avec laquelle la reine est d’accord, avait suscité tout un émoi au moment de son annonce, en mai.

Depuis le couronnement d’Élisabeth II en 1953, Philip a prononcé 5496 discours, écrit 14 livres et effectué 637 visites à l’étranger en solitaire. Il a défendu des causes environnementales et témoigné d’un intérêt envers la science, l’ingénierie et l’industrie.

Il a souffert de plusieurs problèmes de santé au cours des dernières années, mais le palais de Buckingham assure que cela n’a joué aucun rôle dans sa décision de se retirer.