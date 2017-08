On pourrait facilement croire à un photomontage, étant donné la probabilité extrêmement faible de capturer la foudre frappant un volcan en éruption. Mais c’est bien ce qui s’est passé, et ce qui a permis à un photographe mexicain d’obtenir le titre de photographe National Geographic de l’année.

Choisie parmi plus de 15.000 autres clichés émanant de plus de 30 pays, la photographie de Sergio Tapiro Valesco capture un éclair volcanique, c’est-à-dire un arc électrique lumineux produit au sein du nuage de cendres recraché par le volcan.

Intitulée The Power of Nature, la photo a été prise, par une nuit claire, à 12km du cratère du volcan en pleine activité. La lave brillante et furieuse, des fumerolles de cendres grises et des éclairs s’y découpent sur la nuit étoilée, offrant ainsi un témoignage visuel de la force brute de la nature.

Même si certaines photos proviennent du fait que l’artiste était simplement au bon endroit et au bon moment, The Power of Nature représente le point culminant d’une vie entière de travail.

Depuis plus d’une décennie, Velasco étudie et photographie le volcan de Colima, au Mexique, également surnommé «le Volcan de feu».

Il venait de passer presque un mois à surveiller attentivement l’augmentation d’activité du volcan, explique le National Geographic, et s’est positionné pour prendre sa photo, pendant laquelle il a entendu le bruit d’une explosion.

«Quand j’ai regardé mon écran, je n’ai pu qu’admirer, explique Velasco. Ce que j’avais sous les yeux était inconcevable; l’image montrait les incroyables forces de la nature en train d’agir les unes sur les autres au sein d’un volcan, tandis que l’éclair illuminait toute la scène. C’est une photographie impossible, et c’est celle de ma vie, qui témoigne de la puissance de la nature.»

En tant que photographe de l’année, Velasco a remporté un voyage de dix jours pour deux aux Galapagos et un prix de 2 500 $.

Ce concours récompense les meilleures photos prises au cours des deux dernières années dans les catégories nature, personnes et villes.

Le même cliché a aussi fini troisième dans la catégorie nature du concours World Press Photo 2016.

Toutes les photos récompensées sont visibles sur travel.nationalgeographic.com/photographer-of-the-year-2017/gallery/winners-all/1