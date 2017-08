MONTRÉAL — Le Conseil de sécurité de l’ONU a exprimé son inquiétude mercredi concernant les rapports faisant état d’actes de torture, de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires au Burundi ainsi que du nombre croissant de réfugiés.

416 000 personnes auraient fui ce petit pays de l’Afrique de l’Est depuis le début de la crise.

Une déclaration présidentielle a réitéré l’intention du conseil de sanctionner tous ceux, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, «qui menacent la paix et la sécurité du Burundi».

Le Burundi est en proie à une violence sporadique depuis avril 2015, alors que le président Pierre Nkurunziza a fait part de son intention de briguer un troisième mandat.

Pierre Nkurunziza a été réélu dans la controverse trois mois plus tard et il est toujours au pouvoir, mais le Burundi demeure instable, plus de 500 personnes ont été tuées depuis le début de la crise, selon l’ONU.

Au moins un groupe armé a annoncé une rébellion et des attaques sporadiques ont suscité les craintes d’un retour à la guerre civile.

En 1993, une guerre civile a éclaté lorsque l’armée (constituée majoritairement de Tutsis) a organisé un coup d’État et assassiné Melchior Ndadaye, un Hutu, le premier président démocratiquement élu du pays.

Un cessez-le-feu avait été déclaré en 2006, après que 300 000 personnes furent tuées.