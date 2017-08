WASHINGTON — Le procureur extraordinaire Robert Mueller a constitué un grand jury à Washington dans le cadre de l’enquête sur les liens entre l’organisation électorale du président Donald Trump et la Russie, selon une source bien au fait du dossier.

La constitution d’un grand jury, un outil de poursuite courante dans les enquêtes criminelles, laisse entendre que M. Mueller et son équipe d’enquêteurs pourraient entendre des témoins et demander des documents au cours des prochaines semaines. La personne ayant confirmé la nouvelle à The Associated Press a parlé sous le couvert de l’anonymat.

Les grands jurys sont couramment utilisés pour assigner des témoins et des dossiers, bien qu’ils ne laissent pas croire que des accusations criminelles soient imminentes. Il n’a pas été immédiatement clair si le grand jury de Washington était lié au travail de celui d’Alexandria, en Virginie, ou comment il allait être impliqué. Le jury constitué en Virginie a été utilisé pour recueillir des informations sur Michael Flynn, l’ancien conseiller de la sécurité nationale de M. Trump.

M. Mueller était un ancien procureur fédéral à Washington avant de devenir directeur du FBI, où il y est resté pendant 12 ans avant de démissionner en 2013.

Entre-temps, les avocats de M. Trump ont affirmé qu’ils ignoraient l’existence d’un grand jury et qu’ils n’avaient aucune information laissant que le président faisait l’objet d’une enquête fédérale.

M. Mueller a été nommé procureur extraordinaire par le ministère de la Justice, en mai, après que M. Trump eut congédié le directeur du FBI James Comey.

Il a depuis assemblé une équipe de plus d’une dizaine d’enquêteurs, comprenant d’actuels et d’anciens procureurs du ministère de la Justice ayant une expérience en matière de corruption internationale, de crime organisé et de fraude financière.