PARIS — Des pompiers français et leur équipement sont arrivés en Corse pour aider à combattre un feu de forêt qui fait rage depuis trois jours.

Les dirigeants du sud de l’île méditeranéenne ont prévenu vendredi que les flammes se propageaient vers le nord et qu’il faudra probablement plusieurs jours avant de les éteindre.

Environ 70 nouveaux pompiers et 15 véhicules sont partis de France vendredi. Les efforts des sapeurs sont toutefois compliqués par le terrain accidenté et le temps exceptionnellement chaud et sec.

Les flammes ont éclaté mercredi dans la forêt de Palneca. Un populaire sentier de randonnée a été fermé et plusieurs villes sont menacées au plus fort de la saison touristique, mais on ne déplore aucune victime pour le moment.

Des incendies brûlent aussi en France, en Albanie et en Grèce.