MOGADISCIO, Somalie — L’armée américaine a confirmé vendredi qu’une frappe aérienne a éliminé un dirigeant de premier plan du groupe djihadiste Al-Shaabbab en Somalie le week-end dernier.

L’individu aurait planifié des attaques meurtrières dans ce pays de la corne d’Afrique.

Le président Donald Trump a autorisé plus tôt cette année un élargissement des opérations militaires contre Al-Shaabbab, qui est affilié à Al-Qaïda et qui est considéré comme le groupe islamique le plus mortel d’Afrique.

M. Trump a notamment donné le feu vert à des frappes aériennes plus agressives. Des secteurs du sud de la Somalie sont aussi considérés comme des zones d’hostilités actives.

Le communiqué de l’armée américaine précise qu’Ali Mohammed Hussein, ou Ali Jabal, a été éliminé le 30 juillet. Il est le plus important dirigeant d’Al-Shaabbab à perdre la vie cette année. Il aurait été responsable des forces djihadistes dans les régions de Mogadiscio et de Banadiir, ainsi que de la planification et de l’exécution d’attaques dans la capitale.

Ali comptait aussi parmi les porte-parole les plus visibles du groupe.

La frappe a été lancée près de la ville de Tortoroow, un fief d’Al-Shaabbab dans la région du Bas-Shabelle.