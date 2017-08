COPENHAGUE — Un ours brun a attaqué et tué vendredi un employé d’un des plus grands jardins zoologiques d’Europe consacrés aux prédateurs.

L’homme de 19 ans nettoyait un enclos du parc Orsa Rovdjurspark, dans le nord de la Suède, quand il a été tué par un ours qui s’était glissé sous une clôture.

L’employé, qui n’a pas été identifié, a été transporté par hélicoptère à l’hôpital, où il est décédé.

Quatre personnes qui seraient membres de la même famille ont été témoins de l’attaque, mais n’ont pas été blessées.

L’ours de deux ans a été euthanasié après l’attaque.

Orsa Rovdjurspark, à 330 kilomètres au nord de Stockholm, accueille différents prédateurs, notamment des ours, des léopards, des lynx et des loups.

Le parc rouvrira ses portes samedi.