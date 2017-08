COCCAGLIO, Italie — La récolte de raisin de cuve est déjà commencée en Italie, en raison du temps chaud et sec de cet été.

La récolte commence dix jours plus tôt que l’an dernier. Il s’agirait aussi de la récolte la plus hâtive en dix ans.

Le groupe agricole Coldiretti prédit une production inférieure de 10 ou 15 pour cent comparativement à celle de l’an dernier, en raison des conditions climatiques qui ont frappé différentes régions.

La qualité devrait toutefois être excellente dans des régions comme Franciacorta, en Lombardie, où les pluies épisodiques de juin et juillet ont été suivies par une chaleur intense, ce qui donne des taux de sucre concentrés plus élevés idéaux pour la production du vin.

L’Italie a produit l’an dernier 5,16 milliards de litres de vin.

La récolte commence avec le pinot et le chardonnay, puis se poursuit jusqu’au début octobre avec les raisins dont on tire des vins rouges plus épicés, comme le Valpolicella.

Si certains vinificateurs siciliens ont lancé leurs récoltes à la fin juillet, quelque 20 jours plus tôt que d’habitude, Coldiretti considère que les récoltes dans la région de Franciacorta marquent véritablement le début de la saison des récoltes sur la péninsule italienne.