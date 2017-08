NEW YORK — Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

—————

FAUX: PRÉPAREZ-VOUS À LA PLUS LUMINEUSE PLUIE DE MÉTÉORITES DE L’HISTOIRE DE L’HUMANITÉ!

EN FAIT: La pluie de météorites des Perséïdes, qui connaîtra son apogée les 11 et 12 août, ne fracassera aucun record. Un représentant de la NASA, Bill Cooke, a dit à l’Associated Press qu’on prédit un rythme légèrement supérieur à la normale, soit environ 150 météorites par heure, dans l’hémisphère nord. La luminosité de la Lune effacera toutefois les Perséïdes les plus ténues, ce qui signifie que seulement 30 ou 40 météorites seront visibles chaque heure. La pluie n’anéantira donc pas le record de l’an dernier, soit 200 météorites par heure. La pluie la plus lumineuse de l’histoire — estimée à 100 000 météorites par heure — s’est produite pendant les Léonides de 1833.

—————

FAUX: PRIMEUR: Sept navires s’apprêtent à déporter des musulmans la semaine prochaine

EN FAIT: Plusieurs sites de canulars ont mis en ligne ce titre et un autre qui évoquait dix avions prêts à une déportation massive, avec photos. Un clic sur le titre ne menait à aucune information supplémentaire. Les navires montrés appartiennent à un croisiériste britannique.

—————

FAUX: Oprah Winfrey attend un premier enfant à 62 ans

EN FAIT: Des sites prétendent depuis deux ans que la populaire animatrice est enceinte. Une porte-parole a confirmé que la nouvelle «histoire» est encore une fois fausse. On racontait de plus que Mme Winfrey avait l’intention de nommer l’enfant en l’honneur de sa meilleure amie Gayle King si c’était une fille, ou encore Harpo — le nom de sa compagnie — si c’était un garçon.

—————

FAUX: NPR: Clinton a reçu 25 millions de votes «complètement faux» et a donc perdu le vote populaire

EN FAIT: Le titre décrivait erronément le contenu d’une histoire publiée par National Public Radio quatre ans avant le scrutin présidentiel de 2016. Une étude de la firme Pew publiée en 2012, mais tirée des résultats de 2008, estimait que 24 millions d’inscriptions aux listes électorales étaient fausses ou imprécises. L’étude n’a décelé aucun signe de fraude et attribuait plutôt les problèmes à un système désuet incapable d’effacer les noms de gens décédés ou ayant déménagé. Mme Clinton a récolté près de trois millions de votes de plus que Donald Trump en 2016, selon un décompte de l’Associated Press. Le titre est apparu pour la première fois en janvier et a récemment été repris par des sites comme theteaparty.net et topsecretleaks.com.