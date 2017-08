NEW YORK — Martin Shkreli, l’ancien dirigeant de pharmaceutique excentrique qui aime se surnommer «Pharma Bro» sur les réseaux sociaux, a été reconnu coupable, vendredi, d’avoir trompé les investisseurs de fonds spéculatifs.

Un jury de Brooklyn, à New York, a délibéré pendant cinq jours avant de condamner M. Shkreli face à trois des huit chefs d’accusations qui pesaient contre lui. Il était accusé de fraude boursière, de complot dans le but de commettre une fraude boursière et de complot dans le but de commettre une fraude informatique.

Martin Shkreli, qui semblait optimiste et provocateur à sa sortie de la salle de cour, a qualifié son procès de «chasse aux sorcières avec des proportions épiques», concédant toutefois que le gouvernement était arrivé à trouver «un ou deux balais».

Son avocat, Ben Brafman, s’est fait questionner sur le comportement controversé de son client sur les médias sociaux et a admis qu’il devait travailler là-dessus.

M. Brafman a ajouté que son client et lui devaient discuter de son «problème d’image». Selon lui, M. Shkreli est «brillant», mais il doit travailler sur ses «qualités relationnelles».

L’avocat a prédit que M. Shkreli pourrait un jour mettre au point des remèdes pour les maladies infantiles.

Les procureurs accusaient l’individu de 34 ans d’avoir induit en erreur à plusieurs reprises des investisseurs sur ce qu’il faisait avec leur argent. En fait, il gaspillait l’argent dans de mauvais placements, ce qui l’a obligé à élaborer un plan pour recouvrer plusieurs millions de dollars, selon les procureurs.

M. Shkreli aurait aussi menti sur l’argent qu’il possédait. Il disait avoir 40 millions $ US dans l’un de ses fonds alors qu’il avait environ 300 $ dans son compte de banque, selon l’assistante du procureur, Alixandra Smith.

«(Le procès) a exposé Martin Shkreli comme il est vraiment: un escroc qui a volé des millions», a ajouté une autre procureure, Jacquelyn Kasulis.

Il s’agissait d’un dossier particulièrement laborieux pour le gouvernement, parce que certains des investisseurs de M. Shkreli avaient réussi à s’enrichir avec son plan.

«Qui a perdu quoi que ce soit? Personne», avait déclaré Ben Brafman lors de sa plaidoirie finale. Certains investisseurs avaient dû reconnaître que leur entente avec M. Shkreli représentait «le meilleur investissement» qu’ils n’avaient jamais fait.