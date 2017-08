CARACAS, Venezuela — Défiant les critiques de Washington et du Vatican, le parti au pouvoir au Venezuela a instauré son assemblée constituante, vendredi. Ses partisans prétendent que cette nouvelle institution ramènera la paix au pays, mais ses opposants croient qu’elle servira d’outil pour imposer une dictature.

Le premier point à l’ordre du jour de l’assemblée constitutionnelle était de choisir son chef, l’ancien ministre des Affaires étrangères Delcy Rodriguez, qui est un fidèle partisan du président Nicolas Maduro.

La nomination a été approuvée à l’unanimité par les 545 délégués, qui ont marché au palais législatif fédéral, avec en tête, le chef du Parti socialiste, Diosdado Cabello, et la première dame, Cilia Flores. Quelques centaines de partisans du gouvernement accompagnaient la délégation, transportant des roses et des portraits de Hugo Chavez, le prédécesseur et mentor de Maduro.

L’assemblée devait à nouveau se réunir samedi et M. Rodriguez a promis qu’elle allait sévir contre les adversaires politiques de M. Maduro.

L’instauration de cette assemblée toute-puissante pourrait aggraver la crise politique qui a provoqué quatre mois de manifestations ayant causé la mort de 120 personnes et l’emprisonnement de quelques centaines d’autres.

Nicolas Maduro promet que l’assemblée dépouillera les législateurs de l’opposition de leur immunité constitutionnelle face à des poursuites, alors que des membres du congrès ont déjà prévenu qu’ils ne quitteraient leurs fonctions que par la force.

Un nombre grandissant de gouvernements se sont rangés du côté de l’opposition, refusant de reconnaître l’assemblée constitutionnelle du président.

L’opposition a boycotté l’élection de l’assemblée constitutionnelle du 30 juillet, mentionnant que les règles étaient truquées dans le but de solidifier la «dictature» de M. Maduro.

Les résultats ont fait l’objet d’un examen minutieux après que l’entreprise internationale ayant fourni les machines de vote électronique eut déclaré que le taux de participation avait «sans aucun doute» été faussé — une accusation qui a été démentie par M. Maduro et le Conseil électoral national.