CARACAS, Venezuela — Le chef du parti au pouvoir au Venezuela a rapporté dimanche une attaque «terroriste» contre une base militaire contrôlée par des soldats fidèles au gouvernement de Nicolas Maduro.

Diosdado Cabello a écrit sur Twitter que les militaires ont rapidement maîtrisé la situation et effectué plusieurs arrestations, tôt dimanche, à la base de Paramacay, dans l’importante ville de Valencia.

Cette annonce est survenue après la diffusion d’une vidéo où l’on peut apercevoir un petit groupe d’hommes en tenue militaire, certains armés de fusils d’assaut, se déclarant en rébellion.

Dans la vidéo, un homme qui se présente comme le capitaine Juan Caguaripano signale que toute unité militaire refusant de se joindre à leur insurrection deviendrait leur cible.

Le Venezuela a été le théâtre de mois de manifestations violentes qui ont fait plus de 100 morts et près de 2000 blessés, en plus de mener à 500 arrestations.

Samedi, un des leaders de l’opposition, Leopoldo Lopez, a pu regagner son foyer pour purger sa peine en détention à domicile. Plusieurs groupes de défense des droits de la personne le considèrent comme un prisonnier politique, alors qu’il a été condamné pour incitation à la violence dans le cadre d’un mouvement populaire.