NAIROBI, Kenya — Les Kényans choisissaient mardi qui du président sortant Uhuru Kenyatta et de l’opposant Raila Odinga sera leur prochain président.

Quelque 20 millions d’électeurs sont inscrits pour voter. Les bureaux de scrutin, où de longues lignes s’étaient formées avant l’aube, fermeront à 17 h, heure locale, mais les résultats ne sont pas attendus avant 24 ou 48 heures.

En plus du président, les électeurs choisiront plus de 1800 élus, notamment des gouverneurs et des députés.

Plusieurs observateurs internationaux, dont l’ancien secrétaire d’État américain John Kerry, sont sur place pour observer le déroulement du vote.

M. Odinga a voté dans le quartier pauvre de Kibera, un bastion de l’opposition à Nairobi. M. Kenyatta a fait de même à Gatundu, au nord de la capitale.

M. Kenyatta est âgé de 55 ans et est le fils du premier président du Kenya après l’indépendance. Il a fait campagne sur son bilan économique, notamment sur les vastes projets d’infrastructures, dont plusieurs qui sont financés par la Chine.

M. Odinga est lui aussi le fils d’un champion de l’indépendance kényane. Âgé de 72 ans, il s’est présenté comme le défenseur des pauvres et l’ennemi de la corruption endémique qui frappe le pays.

Plusieurs électeurs risquent toutefois de faire leur choix en fonction de leur allégeance ethnique. M. Kenyatta est issu du groupe majoritaire, les Kikuyu, tandis que M. Odinga est associé aux Luo, qui n’ont jamais dirigé le pays.

Le scrutin de 2013 s’était déroulé dans le calme, mais celui de 2007 avait donné lieu à des violences essentiellement ethniques qui avaient fait un millier de morts.

M. Kenyatta brigue un deuxième et dernier mandat. Il a devancé M. Odinga par une marge infime en 2013.