BRUXELLES — La Belgique aurait attendu un mois avant de prévenir l’Union européenne de la découverte d’oeufs contaminés par un insecticide.

Des dizaines de producteurs de la Belgique et des Pays-Bas ont été visités pour retracer les oeufs contaminés par du Fipronil, un produit dangereux pour la santé humaine.

Des millions d’oeufs ont été retirés des tablettes en Belgique et aux Pays-Bas. L’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, la Suède et la Suisse ont été prévenus de la présence possible d’oeufs contaminés sur leur territoire.

Une porte-parole de la Commission européenne, Mina Andreeva, a dit mardi qu’«aucune information concernant cet incident de contamination n’a été fournie» avant le 20 juillet. Des oeufs contaminés avaient pourtant été trouvés en Belgique en juin.

Elle a dit que les membres de l’Union européenne «ont une obligation juridique» d’informer la Commission sur-le-champ s’ils détiennent de l’information concernant une menace possible à la santé humaine.