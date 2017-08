BEYROUTH — Les forces du régime syrien ont intensifié mardi leur assaut contre les banlieues de la capitale contrôlées par l’opposition.

Un militant sur le terrain a dit qu’entre 60 et 70 frappes aériennes ou d’artillerie touchent chaque jour les secteurs sous l’emprise du groupe Faylaq al-Rahman, qui n’est pas couvert par la trêve signée au Caire le 22 juillet.

D’intenses frappes aériennes ont aussi frappé Ein Tarma et Zamalka, projetant des débris à des dizaines de mètres dans les airs. On déplore au moins un mort et plusieurs blessés.

Des mortiers sont également tombés sur Douma, Al-Rayhan et Housh al-Douahira, des villes et des villages dominés par l’Armée de l’islam — un groupe qui a pourtant signé la trêve du Caire, selon l’Observatoire syrien des droits de la personne, à Londres.

L’Observatoire a aussi dit que les rebelles ont tué neuf soldats et capturés au moins un membre de la redoutable 4e division de l’armée syrienne, lors d’affrontements lundi. Il a ajouté que les bombardements se sont poursuivis mardi.

Faylaq al-Rahman prétend enfin avoir été attaqué par l’Armée de l’islam pendant la fin de semaine.